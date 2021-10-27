От имени Шомуродова опубликовали гомофобный твит. «Рома» заявила, что аккаунт – фейковый

выступила с заявлением относительно публикации в твиттере, которая была приписана форварду клуба Эльдору Шомуродову.

В аккаунте, названном по имени нападающего, появились такие слова: «Я футболист, и я не согласен с этим. Мне очень некомфортно. Представьте, что ваши дети будут играть в футбол с геями. Нет, черт возьми! Почему люди считают, что это нормально? Мужчины – для женщин, а женщины – для мужчин».

Вероятно, эта публикация посвящена каминг-ауту австралийского футболиста .

«Рома» заявила, что аккаунт, в котором была размещена эта запись, является фейковым.

«Клуб считает важным прояснить, что у форварда нет и нет было официального аккаунта в твиттере. Недавний твит был ошибочно приписан ему, запись опубликовал фейковый аккаунт.

Этот твит ни в коем случае не отражает взгляды игрока», – сказано в заявлении клуба.

Ого, каминг-аут в футболе – 21-летний австралиец признался, что он гей. Уже поддержали «Барса», Гризманн и Линекер