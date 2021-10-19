Лаутаро продлил контракт с «Интером» до июня 2026-го. Отступных теперь нет

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Нападающий Лаутаро Мартинес договорился с «Интером» о новом контракте.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение аргентинца с «нерадзурри» рассчитано до июня 2026 года. Футболист подписал все необходимые бумаги сегодня утром.

В предыдущем контракте форварда с «Интером» были отступные – 111 миллионов евро. В новом соглашении фиксированной суммы выкупа нет.

Ожидается, что о новом контракте Лаутаро клуб объявит в ближайшие дни.

24-летний нападающий забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах этого сезона Серии А. Его статистика – здесь.

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