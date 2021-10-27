У Миранчука 2-й голевой пас в 8 матчах за «Аталанту» в сезоне – за 214 минут

Полузащитник «Аталанты» вышел на замену в матче 10-го тура Серии А против «Сампдории» (3:1).

Миранчук вышел на поле на 78-й минуте. Он заменил Руслана Малиновского.

На 5-й компенсированной минуте к основному времени россиянин отдал голевую передачу на Йосипа Иличича, который установил окончательный счет этого матча.

Это первое результативное действие Алексея в этом розыгрыше Серии А. Он также отдавал голевой пас в Лиге чемпионов.

Всего хавбек сборной России провел 8 матчей за клуб из Бергамо в сезоне, сыграв 214 минут.

С подробной статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.