Миранчук начал в запасе 8-й матч «Аталанты» подряд

играет с «Сампдорией» в 10-м туре Серии А.

Полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал игру в запасе – в восьмой раз подряд.

26-летний хавбек не появлялся в стартовом составе «Аталанты» с 18 сентября. Тогда он вышел с первых минут на матч Серии А против «Салернитаны» (1:0) и был заменен в перерыве.

В прошлой игре Серии А против «Удинезе» (1:1) россиянин вышел на замену на 64-й минуте.

Алексей провел 7 матчей в этом сезоне за клуб, сыграв 203 минуты и отдав 1 голевой пас. Подробно со статистикой выступлений Миранчука можно ознакомиться здесь.

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