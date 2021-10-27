Миранчук начал в запасе 8-й матч «Аталанты» подряд

«Аталанта» играет с «Сампдорией» в 10-м туре Серии А.
Полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал игру в запасе – в восьмой раз подряд.
26-летний хавбек не появлялся в стартовом составе «Аталанты» с 18 сентября. Тогда он вышел с первых минут на матч Серии А против «Салернитаны» (1:0) и был заменен в перерыве.
В прошлой игре Серии А против «Удинезе» (1:1) россиянин вышел на замену на 64-й минуте.
Алексей провел 7 матчей в этом сезоне за клуб, сыграв 203 минуты и отдав 1 голевой пас. Подробно со статистикой выступлений Миранчука можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Сампдория».