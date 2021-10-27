«Барса» пропустила первой в 4-й игре Ла Лиги подряд. Фалькао забил из-под Пике после потери Бускетса

В эти минуты играет с (0:1, первый тайм) в матче 11-го тура .

Каталонский клуб пропускает первым в четвертой игре испанского чемпионата подряд.

Команда Роналда Кумана играла с «Реалом» (1:2), которому уступала в счете с 32-й минуты, «Валенсией» (3:1), которая повела на 5-й минуте, и «Атлетико» (0:2), который забил на 23-й минуте матча.

В сегодняшнем матче нападающий «Райо» Радамель Фалькао забил на 30-й минуте.

Полузащитник «Барсы» допустил потерю в центре поля, и Оскар Трехо отдал передачу на колумбийца, который вбежал в штрафную по центру, переложил себе под левую и пробил из-под . Мяч после этого удара попал в сетку от штанги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Райо» и «Барсой».