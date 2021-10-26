«Ньюкасл» готов платить тен Хагу более 11 млн фунтов в год. Тренер не желает покидать «Аякс»

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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг привлек внимание руководства «Ньюкасла».

Как сообщает Daily Mail, английский клуб может предложить специалисту зарплату в размере более чем 11 миллионов фунтов в год. Среди тренеров клубов АПЛ больше зарабатывают только Пеп Гвардиола (20 миллионов фунтов) и Юрген Клопп (15 миллионов). 

Тем не менее, сам тренер не хочет покидать «Аякс» ради работы в «Ньюкасле». В предыдущем сезоне он также отказался возглавить «Тоттенхэм» после отставки Жозе Моуринью.

Другими кандидатами на пост главного тренера «Ньюкасла» считаются Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард и Люсьен Фавр.

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