«Ньюкасл» готов платить тен Хагу более 11 млн фунтов в год. Тренер не желает покидать «Аякс»

Главный тренер Эрик тен Хаг привлек внимание руководства «Ньюкасла».

Как сообщает Daily Mail, английский клуб может предложить специалисту зарплату в размере более чем 11 миллионов фунтов в год. Среди тренеров клубов больше зарабатывают только Пеп Гвардиола (20 миллионов фунтов) и Юрген Клопп (15 миллионов).

Тем не менее, сам тренер не хочет покидать «Аякс» ради работы в . В предыдущем сезоне он также отказался возглавить «Тоттенхэм» после отставки Жозе Моуринью.

Другими кандидатами на пост главного тренера «Ньюкасла» считаются Паулу Фонсека, , и Люсьен Фавр.