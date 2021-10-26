Пол Инс: «В «МЮ» вообще работают над защитой? Нельзя ждать, что Сульшер, вылетавший с «Кардиффом», при таком штабе будет бороться с лучшими»

Бывший полузащитник Пол Инс высказался о работе в должности главного тренера команды.

«Нельзя приглашать в крупнейший клуб мира тренера, при котором из АПЛ вылетел и который потом ушел тренировать , и ждать, что при таком тренерском штабе команда будет бороться с лучшими клубами мира.

У них в штабе человек из молодежной академии и , у которого вообще нет тренерского опыта. А что делает Майк Фелан, я вообще не знаю.

Вот какие у него помощники. И при этом еще звучат вопросы по поводу выбранной тактики, по поводу того, что игроки не показывают своего максимума...

Просто взгляните на этих людей. Оле говорит, что это отличный штаб, великолепный... Да это полная чушь. Этой команде забивают не напрягаясь. Там вообще работают над защитой? Понимают ли там, где должны находиться игроки, когда мяч оказывается в определенной зоне?

Мне бы хотелось посетить базу и посмотреть, чем они там занимаются на тренировках», – сказал Инс The United Stand.