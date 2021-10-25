Антонио Кассано: «Тотти забудут через 20 лет. Только Месси, Марадона и Кройфф вечны»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о свисте болельщиков «Ромы» в адрес главного тренера во время матча между этими клубами в 9-м туре Серии А (0:0).

«Этот свист в адрес Спаллетти был позорным. Он делал потрясающие вещи в «Роме» и любил клуб. Ради чего? Из-за того, что он заставил Тотти уйти на пенсию? Я злюсь, когда слышу такое. Вы говорите, что Тотти ушел на пенсию из-за того, что не играл при Спаллетти? Я играл в «Роме» и знаю, о чем говорю. Для меня это скандал, и мне жаль это говорить, поскольку я провел отличное время в «Роме».

Спаллетти должен был делать выбор, и он вывел команду в Лигу чемпионов, когда вернулся. Болельщики должны думать о хорошем. Спаллетти не заслужил свист, только похвалу.

Тотти забудут через 20 лет, только Месси, и Кройфф вечны. был «Капитан Будущее», но его забыли. Я никогда не видел никого, кто бы любил «Рому» сильнее. Тотти любит «Рому», де Росси – в 100 раз сильнее», – сказал Кассано.