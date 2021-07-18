Окружение Рэшфорда недовольно словами Сульшера о том, что форварду нужно сосредоточиться на футболе

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Окружение форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось недовольно недавними высказываниями тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежец, обсуждая общественную деятельность 23-летнего нападающего, посоветовал ему сосредоточиться на футболе.

Сообщается, что эти заявления вызвали раздражение у стороны футболиста, в то время как «МЮ» настаивает, что слова тренера были неверно истолкованы.

Окружение Рэшфорда считает, что он усердно работает над своим развитием. Оно также отмечает, что игрок ранее уже демонстрировал, что ставит футбол на первое место, отложив операцию в концовке прошлого сезона, чтобы помочь «МЮ», а затем и сборной Англии.

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