Окружение Рэшфорда недовольно словами Сульшера о том, что форварду нужно сосредоточиться на футболе

Окружение форварда осталось недовольно недавними высказываниями тренера .

Норвежец, обсуждая общественную деятельность 23-летнего нападающего, посоветовал ему сосредоточиться на футболе.

Сообщается, что эти заявления вызвали раздражение у стороны футболиста, в то время как «МЮ» настаивает, что слова тренера были неверно истолкованы.

Окружение Рэшфорда считает, что он усердно работает над своим развитием. Оно также отмечает, что игрок ранее уже демонстрировал, что ставит футбол на первое место, отложив операцию в концовке прошлого сезона, чтобы помочь «МЮ», а затем и сборной Англии.