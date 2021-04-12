«Винисиус – фанат «Барсы». Он плакал от счастья после 6:1 с «ПСЖ». Экс-скаут каталонцев о хавбеке «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Андре Кюри Футбол

Бывший советник «Барселоны» по вопросам Южной Америки Андре Кюри высказался о полузащитнике «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус – фанат «Барсы». Он куле, куле. Я могу сказать, что он плакал от счастья, когда «Барса» сделала камбэк и выиграла у «ПСЖ» со счетом 6:1.

«Барса» уже подписала Винисиуса. Два его агента были моими близкими друзьями. Но в последнюю секунду мои друзья предали и меня, и клуб. С 2017 года мы ни разу не разговаривали», – сказал Кюри.

Со статистикой 21-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные