Экс-скаут «Барселоны»: «Агенты Винисиуса нас предали. До трансфера в «Реал» он говорил, что фанат «Барсы»

Бывший глава скаутского отдела «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри рассказал, что вингер «Реала» Винисиус в свое время мог оказаться в каталонском клубе.

«На Винисиуса мы вышли на три с половиной года раньше «Реала». Но в конечном итоге его агенты, у которых была договоренность с «Барсой», нас предали.

Клиентом их компании были мы, а не . У нас были великолепные дружеские отношения, вплоть до того, что мы были главными гостями друг у друга на свадьбах и на свадьбах наших детей.

Но в решающий момент мы получили от них нож в спину. За 15 дней до перехода в «Реал» Винисиус говорил, что он фанат «Барселоны», что его кумир, а Месси лучше Криштиану», – заявил Кюри.