Анри о Месси в «ПСЖ»: «Это команда Мбаппе, его ищут пасом. Сейчас там может быть только один дирижер»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о роли Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Месси мало говорит, мяч ему интереснее. Сейчас «ПСЖ» – это команда Мбаппе. Именно благодаря Килиану она сияет сильнее всего. Именно его ищут пасом.

Сейчас в «ПСЖ» может быть лишь один дирижер, в противном случае команда не может действовать в прежнем темпе. А в этой команде слишком много дирижеров», – приводит слова Анри RMC Sport.

Статистику 34-летнего аргентинца, у которого нет результативных действий в 4 матчах Лиги 1, можно изучить здесь.

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