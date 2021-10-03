Холанд из-за травмы бедра может не выйти на поле до конца года

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Розе травмы Эрлинг Холанд Футбол

Травма нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда может оказаться тяжелее, чем ожидалось.

По данным Bild, у норвежца разрыв мышцы бедра. Это означает, что к тренировкам в общей группе футболист сможет вернуться лишь через 6 недель.

Таким образом, из-за повреждения Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году. Вероятно, форвард не сыграет с «Лейпцигом» и «Баварией» в Бундеслиге, а также пропустит матч против «Спортинга» в Лиге чемпионов.

Тренер «Дортмунда» Марко Розе заявил: «Я не доктор, не хочу спекулировать на этой теме. Эрлинг травмирован. У него повреждено то же самое бедро, но в другом месте».

Бывший нападающий «Айнтрахта» Ян Оге Фьертофт, являющийся близким другом семьи Холандов, сказал: «Может случиться так, что игра против «Аякса» была для него последней в этом году». 

В 6 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги нападающий забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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