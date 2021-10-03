Холанд из-за травмы бедра может не выйти на поле до конца года

Травма нападающего дортмундской может оказаться тяжелее, чем ожидалось.

По данным Bild, у норвежца разрыв мышцы бедра. Это означает, что к тренировкам в общей группе футболист сможет вернуться лишь через 6 недель.

Таким образом, из-за повреждения Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году. Вероятно, форвард не сыграет с «Лейпцигом» и «Баварией» в Бундеслиге, а также пропустит матч против «Спортинга» в Лиге чемпионов.

Тренер «Дортмунда» заявил: «Я не доктор, не хочу спекулировать на этой теме. Эрлинг травмирован. У него повреждено то же самое бедро, но в другом месте».

Бывший нападающий «Айнтрахта» Ян Оге Фьертофт, являющийся близким другом семьи Холандов, сказал: «Может случиться так, что игра против «Аякса» была для него последней в этом году».

В 6 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги нападающий забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.