Роналду о 0:5 от «Ливерпуля»: «Фанаты «МЮ» заслуживают большего. Мы в ответе за это, винить больше некого»

Форвард высказался после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче в 9-го тура чемпионата Англии.

«Иногда мы получаем не тот результат, за который сражаемся. Иногда мы получаем не тот результат, что нам нужен. Мы в ответе за это, только мы, винить больше некого.

Наши фанаты снова потрясли своей поддержкой. Они заслуживают большего, гораздо большего, и мы должны сделать это. Время настало! 🔴⚪️⚫️💪🏽», – написал Роналду в инстаграме.

Вот так уничтожение «МЮ» смотрелось с трибуны «Олд Траффорд». «Ливерпуль» отправил Сульшера на дно, но тот пока не сдается