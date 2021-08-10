Луис Суарес: «Месси сказал мне: «Закончу карьеру в «Барсе», всегда этого хотел». Все изменилось буквально за час. Лео страдал»

Нападающий рассказал об уходе , с которым поддерживает дружеские отношения, из «Барселоны».

– Вы были рядом с Месси, когда он осознал, что должен будет попрощаться с «Барселоной»?

– Я должен был поддержать его, потому что мы дружим. Не хотел, чтобы он был удручен или подавлен. Я был очень удивлен, потому что Лео и «Барса» обо всем договорились.

Лео был счастлив. Мы вместе проводили отпуск, и он был доволен жизнью. Он сказал мне: «Я закончу карьеру в «Барселоне», ведь я всегда этого хотел. Клуб дал мне все, а мои дети здесь счастливы». Все изменилось буквально за час.

Это стало большим ударом для меня, потому что я понимал, какое значение это имеет для Лео. Я видел, что он страдает. Лео любит клуб, он многим обязан «Барселоне». Он попрощался как король, это так выглядело. Лучший игрок в истории клуба.

Но его волновало то, в какой форме это все произошло.

– Вы считаете, что Лапорта обманул Лео?

– Если честно, я не знаю... И даже если я знаю, то не могу сказать... Я же его друг (улыбается).

Я знаю, что некоторые вещи волновали Лео. Он ушел как великий. Лео всегда отдавал «Барсе» все, и клуб отдавал ему все, – сказал Суарес.