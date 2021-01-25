Холдинг Бекхэма вложился в бизнес по производству синтетических каннабиноидов

DB Ventures, холдинг бывшего футболиста сборной Англии , выкупил долю в компании Cellular Goods, занимающейся производством синтетических каннабиноидов.

Cellular Goods на этой неделе станет первой организацией в своем роде, которая объявит о планах выйти на Лондонскую фондовую биржу.

Синтетические каннабиноиды используются в средствах по уходу за кожей и в продуктах, предназначенных для восстановления спортсменов.

Продукт Cellular Goods отличается от остальных аналогов тем, что производится в лаборатории, а не выращивается.

Бекхэм считает, что у этого бизнеса есть перспективы финансового роста.

Компании, занимающиеся производством каннабиса, начали борьбу за выход на лондонскую биржу после прошлогодних изменений в правилах Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, разрешивших использование продукта в случае медицинского разрешения.