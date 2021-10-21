«МЮ» – «Ливерпуль» – настоящее соперничество. Класико уже не то. Что бы вы выбрали для просмотра? Вариант один». Парлор о матчах в АПЛ и Ла Лиге

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор высказался перед матчем 9-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
«МЮ» не вернется в игру, если начнет проигрывать «Ливерпулю» со счетом 0:2. Все мы знаем, как хорош «Ливерпуль». У них прекрасные нападающие – Фирмино, Салах, с которым просто необходимо заключить новый контракт как можно скорее.
У «Юнайтед» тоже есть игроки мирового уровня. Все дело в том, что в матчах такого уровня нужно использовать свои шансы.
Это должна быть потрясающая игра. «Ман Юнайтед» против «Ливерпуля» – настоящее соперничество. Мы говорим про класико, но оно уже не то. Что бы вы выбрали для просмотра? Вариант при таком вопросе только один.
Сейчас «Ливерпуль» в лучшей форме, но она тут ни при чем. Они поедут за победой, и Юрген Клопп никогда не согласен на ничью. Он будет говорить: «Давайте, парни, мы сейчас в невероятной форме».
Интенсивность очень важна. «Навалитесь на их защиту и постарайтесь забить первыми». Это и может сделать разницу. Но у «Юнайтед» есть игроки, способные выиграть матч. Перед матчем все выглядит очень и очень привлекательно», – сказал Парлор.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 24 октября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.