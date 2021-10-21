Ледяхов о натурализации Жиго: «Почему нет? В сборной дефицит центральных защитников, он мог бы пойти по пути Фернандеса»

Экс-хавбек Игорь Ледяхов сравнил защитников московского клуба и Георгия Джикию и высказался о возможной натурализации 28-летнего француза.

«Думаю, это игроки примерно одного уровня. Возможно, Джикия немного помедленнее. Но Георгий демонстрировал довольно качественный футбол на протяжении долгого времени, зарекомендовал себе не только в клубе, но и в сборной. Однако в последнее время число результативных ошибок заметно возросло.

Почему нет? В сборной России дефицит как нападающих, так и центральных защитников. Тому же ведь сделали гражданство. Четыре года он помогал коллективу, но сейчас устал. Жиго мог бы последовать по такому же пути.

Но я бы отметил, что сейчас в стране подрастает неплохое поколение исполнителей данного амплуа. В ЦСКА развивается Игорь Дивеев, в – Дмитрий Чистяков. Пусть он проводит не так много времени на поле, но является квалифицированным спортсменом.

Не будем забывать и о Максиме Осипенко из . Думаю, эти ребята если и уступают Самюэлю, то совсем немного», – считает Ледяхов.