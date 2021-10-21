Денис Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»

Полузащитник «Химок» ответил на вопросы о своих предпочтениях в книгах и кино.

– Проза или поэзия?

– Что это?

– Проза или поэзия? Ну, ты любишь читать прозу или стихотворения?

– Я вообще не люблю читать. У меня времени нет. Если я еще и читать буду, тогда вообще не знаю.

– Хорошо, а из последних фильмов или сериалов понравилось тебе что-то?

– Нет такого, не сказал бы. С этой пандемией в последние два-три года в кино и не вырваться. Потом в «Ахмате» был, никуда не ходить, ничего. Выпал в последнее время, – сказал 34-летний футболист.