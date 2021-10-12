Глушаков о музыке: «Я не какой-то там рэпер. Люблю правильные песни с душой, а не бум-шарам – че орут»

Полузащитник «Химок» рассказал, какая музыка ему нравится.

– Ты любишь музыку?

– Я меломан, люблю, слушаю.

– А есть композиция, от которой тебя дрожь пробивает?

– Шуфутинский – «Отец». Еще – «Я молодой». Есть такие песни. Я не какой-то там такой рэпер, как молодежь слушает. Я люблю правильные песни с душой, с правильными словами, жизненные. Чтобы что-то слова значили, а не бум-шарам – че кричат, орут.

– А молодых ты слушаешь, тиктокеров, Моргенштерна, Славу Марлоу?

– Нет. Могу раз, пролетит – я и забыл, че там было.

– Но в плейлисте нет?

– Такого нет, – сказал Денис со смехом.

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