Фанат схватил Роналду за футболку, выбежав на поле после матча «МЮ» – «Аталанта»

Болельщик выбежал на поле по окончании матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта» (3:2).
Фанат пробежал по полю и догнал форварда манкунианцев Криштиану Роналду, уходившего в подтрибунное помещение.
Болельщик схватил португальца за футболку, после чего стюарды повалили нарушителя на землю.
Роналду спокойно отреагировал на инцидент: он обернулся, посмотрел на болельщика, улыбнулся и ушел.
36-летний футболист забил победный мяч в матче.
Фото: REUTERS/Phil Noble
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