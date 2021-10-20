Фанат схватил Роналду за футболку, выбежав на поле после матча «МЮ» – «Аталанта»

Болельщик выбежал на поле по окончании матча – (3:2).

Фанат пробежал по полю и догнал форварда манкунианцев , уходившего в подтрибунное помещение.

Болельщик схватил португальца за футболку, после чего стюарды повалили нарушителя на землю.

Роналду спокойно отреагировал на инцидент: он обернулся, посмотрел на болельщика, улыбнулся и ушел.

36-летний футболист забил победный мяч в матче.

Фото: REUTERS/Phil Noble

«МЮ» вырвал победу с красивым сюжетом: превратили 0:2 в 3:2, решающий снова у Роналду (обновил 3 рекорда)