Фанат схватил Роналду за футболку, выбежав на поле после матча «МЮ» – «Аталанта»

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Болельщик выбежал на поле по окончании матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед»«Аталанта» (3:2).

Фанат пробежал по полю и догнал форварда манкунианцев Криштиану Роналду, уходившего в подтрибунное помещение.

Болельщик схватил португальца за футболку, после чего стюарды повалили нарушителя на землю.

Роналду спокойно отреагировал на инцидент: он обернулся, посмотрел на болельщика, улыбнулся и ушел.

36-летний футболист забил победный мяч в матче.

Фото: REUTERS/Phil Noble

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