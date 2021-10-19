«Барса» победила в ЛЧ впервые за 6 игр. Было 4 поражения и ничья

выиграла у киевского (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Роналда Кумана прервала безвыигрышную серию в этом турнире. До матча с киевлянами «Барса» не побеждала в Лиге чемпионов с гостевого матча против «Ференцвароша» (3:0), который состоялся 2 декабря 2020 года.

«Барселона» не побеждала в Лиге чемпионов на протяжении пяти матчей – сине-гранатовые проиграли «Ювентусу» (0:3), «ПСЖ» (1:4), «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3), а также один раз сыграли вничью (с «ПСЖ» – 1:1).

Следующий матч в чемпионов «Барса» проведет 2 ноября. Команда вновь встретится с киевским «Динамо».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.