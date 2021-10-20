Пике обошел Рамоса и делит рекорд по голам в ЛЧ среди защитников с Роберто Карлосом. У них по 16 мячей

играет с киевским «Динамо» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Счет на 36-й минуте открыл защитник каталонской команды , гол стал для него 16-м в турнире.

По этому показателю Пике обошел экс-защитников «Реала» , который сейчас представляет , и Ивана Эльгеру – у них по 15 голов.

Теперь защитник «Барсы» делит рекорд результативности в ЛЧ среди защитников с другим бывшим футболистом , у которого также 16 забитых мячей.

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