Сульшер о ситуации в «МЮ»: «Конечно, обстановка невеселая. Но прогресс виден»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о настрое команды после поражения от «Лестера» (2:4).

«Конечно, обстановка в команде не радостная и не веселая. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре пропущенных гола открыли нам глаза.

С годами мы прогрессировали: третье место, второе, прогресс виден. В этом сезоне мы подписали игроков, которые повысили ожидания от нас. Мы в той же лодке, что и топ-клубы. Конечно, я под давлением.

[Слова Каррагера] на меня не влияют. Конечно, какие-то комментарии доходят. Я уверен в себе», – сказал тренер. 

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