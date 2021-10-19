Ральф Рангник: «Непонятно, почему Россия выступает хуже Греции, Португалии. Если хотите в топ-6 в Европе, нужно меняться»

Руководитель по спорту и развитию высказался о модели развития клуба и положении России в футболе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Какая модель развития у клуба? Если как у «Зальцбурга», то как это согласуется с конкуренцией за попадание в ЛЧ в России? Если как у «Лейпцига», то как это согласуется с необходимостью положительного трансферного баланса (у «Лейпцига» его никогда не было – прим. Sports.ru)?

– Эти два примера, которые вы назвали, а еще «Бенфика», «Порту». Можно создать спортивный успех и увеличить стоимость. Я ездил в Париж общаться с Бека-Бека, он не хотел ехать в Россию. В «Лейпциг» и «Зальцбург» было проще звать игроков. Упамекано, Айдара и другие.

А здесь надо найти свой путь. Такая цель должна быть в ближайшие два года. Академия с тренерами для подготовки российских игроков. А в плане легионеров – пожилых игроков не стоит привлекать в Россию. Почему футболисты приезжают в Россию? Из-за красивого города, денег и налогов.

Мы поменяли эту стратегию в «Зальцбурге», так должно быть и здесь. Чтобы игроки хотели развиваться. Мне непонятно, почему Россия выступает хуже Греции, Португалии. Если вы хотите войти в десятку или шестерку в Европе, то нужно думать стратегически и меняться, – отметил Рангник.