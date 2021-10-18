Ральф Рангник: «Не я принял решение об уходе Николича. Нужно было найти замену за неделю, выбирать не было времени»

Руководитель по спорту и развитию прокомментировал смену тренера в клубе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Почему выбрали тренером ?

– Когда руководство приняло решение поменять тренера, нужно было в течение недели найти замену. Тренера с опытом работы с молодежью, выбирать особо не было времени. Мы составили шорт-лист.

Мы с Маркусом знакомы с 2007 года, когда я был главным тренером в «Хоффенхайме». Через три дня после ухода я встретился с Маркусом.

– Какой план по Тикнизяну и Марадишвили? Как «Локомотив» планирует возвращать деньги за их трансферы?

– Топ-таланты могут попасть в фокус ведущих лиг. Мы потеряли несколько талантов, но сейчас у нас появилась новая группа игроков. Мы работаем с ними и хотим, чтобы они развивались.

В этом идея. Мы хотим реализовать новую структуру, которая не так хорошо реализована в России. Будем давать время и шанс молодым игрокам.

– Ваше мнение не спрашивали по поводу расставания с Марко Николичем? Чем он вас не устроил?

– Не я принял решение о том, что Марко больше не будет тренером. Для меня важно, чтобы команда развивалась. Каким будет это развитие, будет понятно в течение недели. Поэтому важен прогресс в тактическом и игровом плане. Если команда не добирает, то это очень обидно.

Развитие игроков всегда очень сильно связано с развитием команды. Буквально в последнюю неделю посмотрел игроков академии. Там хорошая работа. Думаю, у нас получится наладить выпуск игроков.

«Локомотив» сможет воспитывать футболистов в академии, которые смогут заиграть в Европе. Это топ-академия и топ-тренеры. В России 140 миллионов человек. Больше, чем в Германии. Цель – подписать игрока раньше и дать ему инфраструктуру и сильных тренеров, – сказал Рангник.