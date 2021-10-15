Игроки «МЮ» обеспокоены из-за поражения от «Лестера». Сульшер был в ярости и задержал их на 45 минут после матча

Футболисты «Манчестер Юнайтед» расстроились из-за поражения от «Лестера» (2:4) в рамках АПЛ.
Игроки были обеспокоены характером поражения, сообщает ESPN.
Отмечается, что главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер был в ярости от игры команды во втором тайме и задержал футболистов в раздевалке на 45 минут после финального свистка.
«Манчестер Юнайтед» после этого поражения опустился на 6-е место в таблице.
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