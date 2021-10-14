«МЮ» опустился с 4-го на 6-е место по итогам тура АПЛ, пропустив вперед «Брайтон» и «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Брайтон Футбол

Завершился очередной игровой день АПЛ.

По его итогам состав лидирующей тройки не изменился: «Челси» занимает первое место с 19 очками, «Ливерпуль» идет вторым с 18 баллами, «Манчестер Сити» – 3-й с 17 очками.

С четвертого на шестое место опустился «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы уступили «Лестеру» (2:4), у команды Оле-Гуннара Сульшера осталось 14 очков.

На 4-е место поднялся «Брайтон», поделивший очки с «Норвичем» (0:0), пятым теперь идет «Тоттенхэм», победивший «Ньюкасл» (3:2).

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