«МЮ» опустился с 4-го на 6-е место по итогам тура АПЛ, пропустив вперед «Брайтон» и «Тоттенхэм»

Завершился очередной игровой день АПЛ.
По его итогам состав лидирующей тройки не изменился: «Челси» занимает первое место с 19 очками, «Ливерпуль» идет вторым с 18 баллами, «Манчестер Сити» – 3-й с 17 очками.
С четвертого на шестое место опустился «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы уступили «Лестеру» (2:4), у команды Оле-Гуннара Сульшера осталось 14 очков.
На 4-е место поднялся «Брайтон», поделивший очки с «Норвичем» (0:0), пятым теперь идет «Тоттенхэм», победивший «Ньюкасл» (3:2).
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