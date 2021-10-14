Тренер «Уфы» Стукалов о пенальти «Краснодара» за игру рукой: «Ничего не понимаю в этих правилах. Хотим – даем, хотим – не даем. Нонсенс»

Главный тренер «Уфы» высказался о назначении пенальти за игру рукой защитника в матче 11-го тура с (1:1).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Алексея Сухого.

– Если бы не этот пенальти, игра была бы близка к идеальной, нет?

– Ну давайте, опять же, вернемся к пенальти. Я не могу вообще понять трактовок правил. Прошлая игра у нас с «Уралом», 90-я минута, вот так рука (поднимает руку – прим. Sports.ru) – не дают пенальти. Здесь рука вот так (опускает руку – прим. Sports.ru), как они говорят, биомеханика... Я ничего не понимаю в этих правилах. Захотим – даем, захотим – не даем. Ну это просто нонсенс. Это первое.

Второе: я благодарен ребятам, что они делали те задания, о которых мы договаривались. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить второй мяч. К сожалению, мы его не забили. В то же время у наших ворот, кроме там каких-то ударов, полуподходов и навалов, ничего не было.

Очень обидное поражение. Я его называю «поражением», потому что эти три очка очень нам нужны были, – заявил Стукалов в эфире «Матч Премьер».