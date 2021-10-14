Сборная России поздравила Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2: «Красавцы!»

Футбольная сборная России поздравила Team Spirit с победой на The International 10.
Россияне в финале главного турнира по Dota 2 обыграли киберспортивную команду «ПСЖ» и заработали 18,2 млн долларов.
«Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2!
В драматичном финале Team Spirit обыграли PSG.LGD и выиграли TI10! Красавцы!» – говорится в сообщении сборной России.
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦🥳@Team__Spirit 👏#Dota2 #TI10 pic.twitter.com/szDYDTWfBY— Сборная России (@TeamRussia) October 17, 2021
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