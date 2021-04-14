Глава ЛГБТ-группы фанатов «Ман Сити»: «Стараемся показать людям, что можно быть представителем ЛГБТ и болельщиком»

Председатель официальной ЛГБТ+-группы болельщиков Canal Street Blues Дэвид Альвардо высказался о сексуальных меньшинствах в футболе.

«Футбол и ЛГБТ-комьюнити никогда не были сильно связаны. Но мы просто стараемся показать людям, что можно быть представителем ЛГБТ и болельщиком футбола.

Некоторые из моих близких друзей уже сейчас стали членами нашего объединения. Один из них, когда мы пришли выпить на Канал-стрит (улица в Манчестере, центр местного ЛГБТ-комьюнити – Sports.ru), говорил: «Вы что, футбольные болельщики?». Он поднял кофту и показал футболку «Сити». Он не знал, что такие люди бывают в этом районе», – сказал Альвардо.