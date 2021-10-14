Шварц о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» играло хорошо 75 минут, но стадион погнал соперника вперед»

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

– На протяжении 75 минут мы очень хорошо играли, я считаю, достаточно уверенно удерживали счет, более того, могли повести 3:0, но затем стадион погнал игроков «Спартака» вперед, и игра, к сожалению, закончилась ничьей.

– О чем подумали, когда Тюкавин не забил свой момент и не сделал счет 3:0?

– Это не единственный наш голевой момент, мы могли забивать больше, были и моменты, когда у нас были неточные передачи, какая-то дикая шла игра. К сожалению, все закончилось так, – сказал Шварц в эфире канала «Матч Премьер».

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