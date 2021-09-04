«Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании». Тренер «Крыльев» о лиге

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин предложил увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании. Это говорит о конкурентоспособности.

У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему», – сказал Осинькин.

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