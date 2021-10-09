«Барсе» предложили подписать Погба. Каталонцы сомневаются из-за комиссии Райолы и зарплаты хавбека «МЮ»

Услуги полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба были предложены «Барселоне», сообщает ESPN.
Каталонцам предлагают подписать француза на правах свободного агента следующим летом. «Барса» готова рассмотреть эту возможность.
Тем не менее сине-гранатовые сомневаются, что могут позволить себе этот трансфер из-за размера комиссии, которую попросит агент хавбека Мино Райола, а также из-за высокой зарплаты Погба.
Статистику 28-летнего игрока, отдавшего 7 голевых передач в 7 матчах АПЛ, можно изучить здесь.