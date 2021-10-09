«Барсе» предложили подписать Погба. Каталонцы сомневаются из-за комиссии Райолы и зарплаты хавбека «МЮ»

Услуги полузащитника были предложены «Барселоне», сообщает ESPN.

Каталонцам предлагают подписать француза на правах свободного агента следующим летом. «Барса» готова рассмотреть эту возможность.

Тем не менее сине-гранатовые сомневаются, что могут позволить себе этот трансфер из-за размера комиссии, которую попросит агент хавбека , а также из-за высокой зарплаты Погба.

Статистику 28-летнего игрока, отдавшего 7 голевых передач в 7 матчах , можно изучить здесь.