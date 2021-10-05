Рахим Стерлинг: «Рассмотрел бы возможность перейти куда-нибудь ради игровой практики»

Полузащитник сообщил, что может покинуть команду.

«Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, я был бы готов ее рассмотреть.

Как я уже говорил, футбол – главное для меня. Я ставил перед собой задачи с детства, но также у меня были и мечты.

Как англичанин, я знаком лишь с . Я всегда думал, что однажды было бы неплохо поиграть за границей. Посмотреть, как я справлюсь с таким испытанием.

Но я не из тех, кто будет жаловаться. Я не пытался раздуть из своей ситуации большую историю. Я погружен в работу, делаю то, что нужно, и просто хочу играть и забивать на регулярной основе», – сказал Стерлинг во время мероприятия, организованного The Financial Times.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 7 матчах АПЛ, в среднем проводя на поле 39 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.