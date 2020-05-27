Агент Прудников: «В «Барсе» говорили, что Жирков им интересен. Пеп лично хотел поговорить с ним»

Агент Алан Прудников рассказал, что защитник Юрий Жирков в свое время мог перейти из ЦСКА в «Барселону», а не в «Челси».

«Предложение от «Барсы» было в июне, недели за две до перехода Юрки в «Челси».

Все решил случай. Так получилось, что наши жены из Калининграда, я летел туда из Москвы и обратил внимание на заголовок газеты у мужчины, который сидел напротив. Сейчас точно не вспомню, но там было что-то вроде « : «Мечтаю играть за «Барселону». Приземлившись, я позвонил Юре, он находился в отпуске как раз в Калининграде. Я поехал в ресторан, где он был с друзьями, и сразу его спросил: «Барселона» – это правда твоя мечта?» Он сказал «да», и тогда я решил попробовать ее осуществить.

Я позвонил Мехе Кодро, бывшему футболисту «Барселоны» (босниец, был в «Барсе» Кройффа в сезоне-1995/96 – Sports.ru), с которым играл мой отец. Кодро моментально связал меня с президентом , которому я описал всю ситуацию. Он меня выслушал и сказал, что решать нужно Гвардиоле. Пока мы с Юрой сидели в ресторане, мне перезвонили из руководства «Барсы» и сказали, что Юра интересен клубу. Пеп лично хочет с ним поговорить. Когда я это сказал Юре, он застеснялся и сказал, что не знает языка, ему неудобно.

На следующий день я вылетел на переговоры в Испанию, провел с руководителями клуба несколько встреч. Обсуждалось много деталей: зарплата, уход Силвиньо в – как раз открывалась позиция для Юры. Он мог играть ниже или выше , мог по всей бровке. Обсуждали гипотетическую сумму трансфера, нужны были дополнительные средства на сделку, потому что тогда осуществлялся обмен Это’О на Ибрагимовича с доплатой в районе 50 миллионов евро – очень серьезные деньги. В общем, было очень много деталей и факторов, которые должны были срастись. Но попробовать стоило.

Мне трудно сказать, как Юрка отреагировал на такой вариант, потому что он мастер скрывать эмоции. Все это происходило в очень короткий промежуток времени, буквально считанные дни.

Сделка сорвалась, когда «Барселона» прислала официальный запрос в ЦСКА. Но в клубе дали понять, что игрок переходит в . И тогда спустя 2-3 недели переключилась на из .

Помню, когда Юра уже играл в «Челси» и у него были проблемы с игровым временем, я ему позвонил и сказал, что «Милан» ищет левого полузащитника. И что я предложу его руководству, если он не против. Юрок ответил, что ему это было бы интересно. Но, к сожалению, что-то не срослось между клубами, и мы с моими голландскими партнерами активировали вторую опцию: так состоялась сделка Урби Эмануэлсона из в . А Юра через полгода перешел из «Челси» в , – рассказал Прудников.

Жирков стал звездой в ЦСКА. Быстрый успех не убил в нем скромность – он даже постеснялся обсуждать с Гвардиолой переход в «Барсу»