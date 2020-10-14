Это′О о лучшем российском игроке в период игры в «Анжи»: «Кокорин, конечно! Очень одаренный форвард»

Экс-нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это′О ответил на вопросы о своей карьере в России.

– Лучший российский игрок , когда вы играли за ?

– Конечно, Кокорин! Очень одаренный форвард.

– Мы слышали от многих людей, что Хиддинк – скорее мотиватор. А в тактике разбирается не лучше, чем любой болельщик, играющий в Football Manager…

– Это неправда! Совсем неправда. Хиддинк – тренер с другой планеты. В хорошем смысле. И он великий тактик, а не только мотиватор. Хиддинк всегда знает, что он делает – и футболисты это чувствуют.

– Главный российский игрок сейчас – Саша Головин. Вы реально думаете, что парень может стать суперзвездой?

– Я надеюсь, что Головин действительно будет уникальным футболистом. Не только для России, но и для всего мира.

– , в «Челси» которого вы играли, какой он?

– Удивительный человек. Вы посмотрите, сколько всего он сделал для «Челси»… Невероятно.

– Вашему бывшему одноклубнику Юрию Жиркову – уже 37 лет. А он вместо пенсии зажигает в российском топ-клубе!

– Так он всегда был большим игроком. В том числе и в «Челси». Да, он решил вернуться в Россию, но и на родине отлично смотрится. Даже в 37. Я очень рад за него, – сказал Это′О.