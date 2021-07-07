Владелец «ПСЖ» вложил в клуб еще 171 млн евро из-за последствий ковида. Теперь бюджет парижан – 500+ млн

Инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI), владеющий , увеличил бюджет команды.

По информации Le Parisien, QSI перевел клубу дополнительные 171 млн евро. Эта операция была осуществлена 5 октября. После нее бюджет «ПСЖ» на этот год превысил 500 миллионов евро.

Решение об увеличении бюджета было принято после нескольких встреч, проведенных менеджерами. Основная причина – последствия пандемии коронавируса. Потери «ПСЖ» оцениваются в 125 миллионов евро. С момента прошлой оценки эта сумма возросла в два раза.

QSI не впервый раз вкладывает большие суммы в «ПСЖ» дополнительно. В июле 2018 года бюджет парижан был пополнен на 316 миллионов евро.