Карпин о задаче на ЧМ-2022: «Для начала нужно обыграть Кипр»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ЧМ-2022.
— Каким результатом вы будете довольны на ЧМ-2022?
— Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.
Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр, — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».
В заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 сборная России сыграет дома с Кипром 11 ноября, а 14-го числа встретится на выезде с Хорватией.