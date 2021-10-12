Карпин о задаче на ЧМ-2022: «Для начала нужно обыграть Кипр»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ЧМ-2022.

— Каким результатом вы будете довольны на ЧМ-2022?

— Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.

Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр, — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

В заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 сборная России сыграет дома с Кипром 11 ноября, а 14-го числа встретится на выезде с Хорватией.

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