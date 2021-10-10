Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после победы в квалификационном матче ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

– Намного больше доволен игрой, чем со Словакией. Больше получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Многое получалось. Тренер не может быть доволен игрой полностью, но ощущения более приятные, чем после матча в Казани – это факт.

– Сложное начало. Словенцы давили. Как переломили игру?

– Напряженный первый тайм, возможно, поначалу соперник больше владел мячом, но у них не было преимущества. Всего один опасный удар, Сафонов справился. Но, безусловно, было непросто. Словения – мягко говоря, не самая плохая сборная. Это хорошая команда.

– Перед игрой вы взяли вину за Словакию. Сейчас в чем можете себя похвалить?

– В Казани – моя вина, а здесь выиграли и играли намного лучше – это заслуга футболистов. Так было всегда.

Я им сказал: «Идиот – я. Это был не ваш уровень». Сегодня они показали уровень, который больше похож на футболистов сборной России, – сказал тренер.