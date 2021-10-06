На ЧМ-2022 могут ввести технологию автоматического определения офсайдов

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал, что в финальном турнире ЧМ-2022 может быть введена система автоматического определения офсайдов.

«Мы должны продолжать работать над скоростью принятия решений, особенно при определении офсайда. На ЧМ-2022 решения по поводу «вне игры» будут приниматься гораздо быстрее. Будет меньше остановок, ведь именно этим сейчас грешит использование ВАР.

Есть высокая вероятность того, что на ЧМ-2022 офсайды будут определяться автоматически. Я не должен раскрывать карты, но это будет следующее большое изменение в работе судей», — сказал Венгер.

ФИФА хочет изменить правила офсайда: планирует определять его по дальней ноге атакующего. Но вопросы все равно есть

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