Сутормин о капитанстве в сборной: «Эмоции сложно описать словами. Огромная честь и ответственность»

Полузащитник и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как отреагировал на роль капитана национальной команды в матче против Словении (2:1).

«Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность.

Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность. Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!» — сказал Сутормин.

Сутормин – 5-й капитан сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов, Баринов и Кузяев

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