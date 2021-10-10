Защитник «Динамо» Варела: «Россия более развита, чем Дания. Приехал сюда и понял, что нахожусь дома»

Защитник , игравший ранее за и , сравнил жизнь в России, Англии и Дании.

«Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира. У меня первая машина в Манчестере была «Шевроле Каптива». А самая первая моя машина – «Пежо 307».

Правостороннее движение – это очень сложно. Я не выезжал на встречку, но отец – да. На кольцевой дороге. Машины шли в одну сторону, а он в другую. После аварии родителей, из-за которой мама осталась в кресле, у отца был небольшой страх. Хотя это и не страх, а скорее неуверенность. У меня самого ничего такого нет в плане вождения. Езжу спокойно.

Я же, кстати, чемпион Англии по юношам. Там я почувствовал жесткую британскую манеру. Это атлетичный футбол: нужно быть крепким, посещать тренажерный зал. Плюс быстрый футбол. Вот в Испании больше техники и тактики. В России тоже много контакта, но при этом игра быстрая и динамичная. Есть матчи, когда нужно очень много бегать. У меня рекорд в России – 12 км за матч.

Моя жизнь напоминает поиски. Я ищу спокойствие и благополучие, но не финансовое. Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли.

Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас – в России. Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте – Англия, потом Испания, Германия, Россия четвертая, Дания – пятая, Уругвай на шестом месте. У меня на родине проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, поэтому многие и уезжают в Европу», – сказал Варела.