Квалификация Евро-2023 (U21). Россия разгромила Литву – 3:0, Тюкавин сделал дубль

В 4-м туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России в гостях крупно переиграла Литву (3:0).
Дубль сделал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Квалификация Евро-2023 (U21)
Группа С
4-й тур
Литва U21 – Россия U21 – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Тюкавин (65), 0:2 – Узела (автогол, 67), 0:3 – Тюкавин (71).
Россия: Бориско, Прохин, Литвинов (Кузьмичев, 85), Степанов, Боженов, Умяров (к) (Сулейманов, 64), Марадишвили (Кравцов, 75), Пруцев, Мухин, Хлусевич (Классен, 85), Тюкавин (Игнатов, 85).
Литва: Урбиетис, Паулаускас, Армалас, Жебраускас, Янсонас, Калинаускас, Раманаускас, Узела (к), Титас Милашус, Петкявичус, Зубаускас.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: Испания – 9 очков (3 матча), Россия – 9 (4), Словакия – 6 (3), Мальта – 3 (3), Литва – 3 (3), Северная Ирландия – 3 (3).