Тренер Словении Кек про 1:2 с Россией: «В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда – более быстрая и гибкая»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал домашнее поражение от России (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

«Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду.

Действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы», – сказал Кек.

Россия – лидер группы! Мы уже минимум в стыках ЧМ-2022