Тренер Словении Кек про 1:2 с Россией: «В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда – более быстрая и гибкая»

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу сборная Словении по футболу Матьяж Кек квалификация ЧМ-2022 ТАСС Футбол

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал домашнее поражение от России (1:2) в квалификации ЧМ-2022. 

«Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду.

Действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы», – сказал Кек. 

Россия – лидер группы! Мы уже минимум в стыках ЧМ-2022

 

Опрос

Россия выиграла два матча и стала лидером группы. Как оцените?
42871 голос
Все супер, браво!
42%
Сборная России по футболу
Результат – да, но по игре вопросы
58%
Валерий Карпин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные