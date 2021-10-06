Луис Энрике: «Мы не только победили чемпионов Европы, но и боролись на равных с чемпионами мира. Были моменты, чтобы нокаутировать Францию»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после матча с Францией (1:2) в финале и наций.

«Неважно, с кем мы играем или какова ситуация, мы всегда стараемся действовать в своем стиле – смело, амбициозно атакуя. Так что сегодня дело главным образом не в боли из-за поражения, а в легком ощущении грусти, ведь мы играли очень здорово. Жаль, что мы не смогли дать повод для празднования болельщикам, которые были великолепны.

Мы не только победили чемпионов Европы (в полуфинале Испания обыграла Италию – прим.), но и боролись на равных с чемпионами мира. Нам стоило дольше защищать свое лидерство – мы едва закончили праздновать, как они уже забили великолепный гол, сделав счет 1:1.

Первые несколько минут дорого нам обошлись. Франция встречала нас высоко, и очень хорошо. Во втором тайме мы в основном контролировали ситуацию. Несправедливость футбола в том, что у нас были моменты, чтобы нокаутировать Францию, когда мы забили первый мяч, но сделал что-то потрясающее.

Конечно, мы горды тем, что Буси ( – прим.) был признан лучшим игроком турнира, хоть мы и не смогли выиграть сам трофей. Мы защищались против одной из лучших атакующих линий, возможно, лучшей в мире. Было сложно, но мы действовали очень, очень хорошо», – отметил испанец.

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