«Ньюкасл» может позвать Рангника на пост спортдиректора. Глава академии «Ман Сити» – другой вариант

«Ньюкасл» продолжает работу по назначению работников на ключевые посты после приобретения клуба саудовцами.

Вчера сообщалось об интересе английской команды к руководителю отдела спорта и развития . Сегодня The Telegraph уточняет, что речь идет о должности спортивного директора «Ньюкасла».

Отмечается, что сам немец давно хочет поработать в чемпионате Англии, но не тренером, а менеджером.

Помимо Рангника, рассматривает варианты с Джейсоном Уилкоксом, главой молодежной академии , и иными специалистами.