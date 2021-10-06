«Ньюкасл» может позвать Рангника на пост спортдиректора. Глава академии «Ман Сити» – другой вариант

«Ньюкасл» продолжает работу по назначению работников на ключевые посты после приобретения клуба саудовцами.
Вчера сообщалось об интересе английской команды к руководителю отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфу Рангнику. Сегодня The Telegraph уточняет, что речь идет о должности спортивного директора «Ньюкасла».
Отмечается, что сам немец давно хочет поработать в чемпионате Англии, но не тренером, а менеджером.
Помимо Рангника, «Ньюкасл» рассматривает варианты с Джейсоном Уилкоксом, главой молодежной академии «Манчестер Сити», и иными специалистами.