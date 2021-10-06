Криштиану Роналду: «Рекорды в сборной – особенные. 181 матч – 181 повод для гордости. Не представлял, что забью 46 странам»

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о свои рекордах после товарищеского матча с Катаром (3:0).

36-летний португалец отметился голом, поразив ворота 46-й страны, что является рекордом. В этой игре Роналду также установил рекорд Европы по матчам за сборную. 

«Рекорды – всегда нечто выдающееся, но те, которые имеют отношение к сборной, приобретают особое значение.

181 матч – 181 повод для гордости! А голы в ворота 46 разных стран – это то, чего я никогда не мог представить», – написал Роналду в твиттере.

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