Сафонов, Захарян, Терехов, Сутормин и Ерохин – в старте России на матч со Словакией

опубликовала стартовый состав команды на матч против команды Словакии в рамках квалификации ЧМ-2022.

Место в воротах займет .

На поле с первых минут выйдут Сергей Терехов, , , Алексей Сутормин, , , , , и .

Капитаном команды стал Далер Кузяев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия, который начнется в 21:45 по московскому времени.