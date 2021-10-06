Сафонов, Захарян, Терехов, Сутормин и Ерохин – в старте России на матч со Словакией

Сборная России опубликовала стартовый состав команды на матч против команды Словакии в рамках квалификации ЧМ-2022.
Место в воротах займет Матвей Сафонов.
На поле с первых минут выйдут Сергей Терехов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Арсен Захарян, Зелимхан Бакаев и Федор Смолов.
Капитаном команды стал Далер Кузяев.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия, который начнется в 21:45 по московскому времени.