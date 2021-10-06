Жоан Лапорта: «Надеялся, Месси предложит играть за «Барсу» бесплатно. Нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это»

Президент «Барселоны» продолжил делиться подробностями ухода форварда в .

«Я слишком люблю Месси, чтобы злиться на него. Но со временем понимаешь, что ничего не получится, и обе стороны разочарованы.

Было желание, чтобы он остался, но также и давление из-за полученного им предложения. Он знал, что перейдет в «ПСЖ», если не останется в «Барсе».

Он запомнится как лучший игрок в истории «Барселоны», и я хочу, чтобы так все и осталось. Все указывает на то, что он получил предложение «ПСЖ» до ухода из «Барсы». Мы знали, что предложение крупное.

Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю все на благо «Барселоны». Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за «Барсу» бесплатно, но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это.

У нас очень хорошие отношения. Я знал, что если мы поправим финансовое положение, то сможем его удовлетворить, но мы не могли предъявлять требований, зная о его предложении из «ПСЖ», – сказал Лапорта в эфире RAC1.